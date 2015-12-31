Окупанти закликали кримчан готуватися зустрічати Новий рік без світла

"У нас сьогодні вихідний день, всі будуть готуватися до свята. Всі в курсі, що в денні години у нас є гарна підмога з боку сонячної та вітрової генерації, тому постарайтеся приготувати те, що ви готуєте на електричних плитах, в світловий день, також зарядити акумулятори... З 6 години вечора присвятіть спілкуванню один з одним. Дружнє ставлення до електроенергії буде, напевно, кращим взаємним подарунком кримчан", — цитує Бородуліну РИА Новости.

Так звана міністр також порадила жінкам краще зробити зачіски в денний час, так як одним з найбільш енергоємних приладів також є електричні бігуді.

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Бородуліна зазначила, що у пікові вечірні години, коли споживання електроенергії зростає в рази, доведеться водити графік віялових відключень. "Ті графіки будуть з 2016 року і в пікові години сьогоднішнього вечора з 17 до 22 почнуть застосовуватися", — сказала кримський міністр.

Нагадаємо, неподалік від Каховки у Херсонській області співробітники "Укренерго" виявили поваленную опору лінії електропередачі, яка забезпечувала окупований Крим.

Як повідомлялося, про припинення подачі електрики в Крим стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", за якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим.