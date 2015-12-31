Адвокат упевнений, що в 2016 році Савченко вийде на свободу
15:40, 31 грудня 2015Суспільство
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Захист Савченко впевнений у швидкому звільненні льотчиці.
REUTERS
Російський адвокат Марк Фейгін упевнений, що українська льотчиця, народний депутат Надія Савченко в 2016 році вийде на свободу.
Про це він написав у Twitter.
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"Друзів з наступаючим святом! Але є той, кого я вітаю особливо. Надя, з Новим роком! У 2016-му ти будеш вільна", - написав Фейгін.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.
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