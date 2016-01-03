В окупованому Севастополі через аварію без води залишилися 10 тисяч осіб

Це сталося унаслідок прориву труби, повідомили на сайті ГУ МНС по Севастополю.

"У зв'язку з проривом 600-міліметрової труби високого тиску тимчасово без централізованого водопостачання залишилися жителі Інкермана, селищ ГРЕС і Гірський", - говориться у повідомленні.

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Для надання допомоги використовується 6-тонний пожежний автомобіль, який буде надавати мешканцям технічну воду до закінчення аварійних робіт.