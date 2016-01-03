В окупованому Севастополі через аварію без води залишилися 10 тисяч осіб
17:53, 03 січня 2016Суспільство
638 0
У місті-супутнику Севастополя Інкермані понад 10 тисяч людей залишилися без централізованого водопостачання.
Більше 10 тисяч людей залишилися без води / ipnews.in.ua
Це сталося унаслідок прориву труби, повідомили на сайті ГУ МНС по Севастополю.
"У зв'язку з проривом 600-міліметрової труби високого тиску тимчасово без централізованого водопостачання залишилися жителі Інкермана, селищ ГРЕС і Гірський", - говориться у повідомленні.
Читайте такожЦентр Севастополя повністю знеструмлено
Для надання допомоги використовується 6-тонний пожежний автомобіль, який буде надавати мешканцям технічну воду до закінчення аварійних робіт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter