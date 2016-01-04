Пошкоджено водогін, що забезпечує мешканців окупованої частини Луганщини - Тука

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, пошкодження водогону привело до скорочення тиску на 30%, подача води здійснюється резервним шляхом.

Як зазначає керівник області, тривають відновлювальні роботи, які, виходячи з наявних умов, можуть продовжуватись більше доби.

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"Скоротилась кількість людей, бажаючих перетнути лінію розмежування, до 200 чоловік на добу", - повідомив також Тука.

Крім того, за його словами, по області відкрито п'ять пунктів обігріву, але численних зверненнь немає.

"З електрозабезпеченням ситуація нормальна: поривів не зафіксовано", - додав голова обладміністрації.