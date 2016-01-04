Прикордонники затримали молдаванку, розшукувану Інтерполом за шахрайство

Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач, в ході перевірки паспортного документа громадянки Молдови, яка прямувала в Україну на рейсовому автобусі молдовської реєстрації, прикордонники виявили підроблені відмітки про в'їзд/виїзд з території України.

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«Крім того, виявилося, що відповідно до обліку Генерального секретаріату Інтерполу, ця громадянка значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 238 (шахрайство з фінансовими ресурсами) Кримінального кодексу Республіки Молдова», – зазначив Ткач.

В даний час 29-річна громадянка Молдови затримана, після проведення процесуальних дій у встановленому порядку вона буде передана компетентним органам.

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