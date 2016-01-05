Coca-Cola перепросила за карту Росії без Криму

Раніше Coca-Cola опублікувала "неправильну" карту без зазначених вище територій, але після масових обурень росіян компанія таки вирішила позначити Крим як територію РФ і попросити вибачення.

"Шановні учасники спільноти! Ми щиро просимо вибачення за ситуацію, що склалася. Карта виправлена! Сподіваємося на ваше розуміння", – наголошувалося у повідомленні Coca-Cola.

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Варто зазначити, що наразі всі записи і коментарі у спільноті компанії "Вконтакте" видалили, але їх можна побачити в кеші Google.