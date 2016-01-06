В Україні з початку року внаслідок пожеж загинуло 55 людей

В Україні з початку 2016 року внаслідок пожеж загинули 55 людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Лише впродовж 5 січня на пожежах в Україні загинуло 18 осіб. Загалом з початку року (1-5 січня) внаслідок пожеж загинуло вже 55 осіб та постраждало – 27», - йеться в повідомленні.

За даними ДСНС, кількість пожеж особливо збільшується з похолоданням, коли для обігріву помешкань люди використовують саморобні або несертифіковані електрообігрівачі, перенавантажують електромережу.

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У зв’язку з цим рятувальники закликають громадян використовувати тільки сертифіковані електрообігрівачі, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності, а також дотримуватися правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення.