У Луганській області крали бюджетні гроші на відновлення інфраструктури

У Луганській області Служба безпеки України заблокувала схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво та капітальний ремонт об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, відповідальні за цю сферу діяльності підприємства та установи уклали угоди на виконання робіт з низкою комерційних структур.

"Отримавши державні кошти, комерсанти створили кілька підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. На їх рахунки вони переводили гроші, отримані начебто за постачання будматеріалів та інші послуги. Потім кошти переводилися у готівку та привласнювалися зловмисниками", - стверджується у повідомленні.

Співробітники СБУ спочатку затримали кур’єра, який перевозив для комерсантів понад півмільйона гривень. Під час проведення обшуків в офісах фірм, помешканнях та в автомобілях фігурантів справи правоохоронці вилучили готівкою майже 1 млн грн, велику кількість карток-ключів доступу до системи "клієнт-банк" інших підприємств, бухгалтерську документацію тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 та ст. 205 Кримінального кодексу України. На вилучені кошти накладено арешт.

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Тривають оперативно-слідчі для встановлення розміру збитків, нанесених державі цією оборудкою, та перевіряються інші угоди підприємців, реалізація яких могла заподіяти шкоди держбюджету, йдеться в повідомленні.