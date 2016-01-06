Апеляційний суд залишив у силі довічний вирок Пукачу за вбивство Гонгадзе

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий колегії суддів Степан Гладій.

“Колегія суддів ухвалила рішення Печерського районного суду Києва щодо Пукача Олексія Петровича залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення”, - йдеться в ухвалі, повний текст якої суд оголошував на засіданні більш як 3 години.

Таким чином, суд відмовив стороні захисту Пукача в задоволенні клопотання про заміну довічного терміну ув'язнення на певний конкретний строк позбавлення волі.

Водночас суд вирішив замінити обвинувачення Пукача за ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оскільки ця стаття була вилучена з редакції ККУ кілька років тому. Ця стаття була замінена на ст. 358 (навмисне знищення документів), при цьому суд звільнив Пукача від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням терміну притягнення до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі – журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

У свою чергу захист Пукача вимагав від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.

16 грудня прокурор попросив Апеляційний суд залишити вирок Пукачу без змін.