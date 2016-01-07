В аеропорту "Бориспіль" затримали розшукуваного Німеччиною іранця
10:18, 07 січня 2016Суспільство
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6 січня прикордонники під час перевірки документів у пасажирів в аеропорту «Бориспіль» затримали громадянина Ірану, який прилетів із Тегерана.
В «Борисполі» затримали іранця, якого Німеччина підозрює в шахрайстві / dpsu.gov.ua
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, стосовно даної особи спрацювала база даних Інтерполу. Виявилося, що іранця розшукували правоохоронні органи Німеччини з метою арешту та подальшої екстрадиції.
Особа підозрюється у шахрайстві та порушенні законодавства у сфері контролю за зброєю, за що передбачено до 15 років ув'язнення.
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Про затримання злочинця повідомлено чергового Українського бюро Інтерполу.
Наразі чоловіка передано співробітникам Національної поліції в аеропорту «Бориспіль».
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