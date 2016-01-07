В аеропорту "Бориспіль" затримали розшукуваного Німеччиною іранця

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, стосовно даної особи спрацювала база даних Інтерполу. Виявилося, що іранця розшукували правоохоронні органи Німеччини з метою арешту та подальшої екстрадиції.

Особа підозрюється у шахрайстві та порушенні законодавства у сфері контролю за зброєю, за що передбачено до 15 років ув'язнення.

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Про затримання злочинця повідомлено чергового Українського бюро Інтерполу.

Наразі чоловіка передано співробітникам Національної поліції в аеропорту «Бориспіль».

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