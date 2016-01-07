На Хмельниччині 20 дітей госпіталізовані через отруєння у християнському таборі

Як повідомляє прес-служба Держсанепідслужби України, всіх постраждалих госпіталізували вночі до інфекційного відділення Красилівської центральної районної лікарні із характерним для гострої кишкової інфекції симптомами.

Попередній діагноз - «гострий гастроентероколіт». Перебіг захворювання у 15 хворих - середньої важкості, у 7 - легкої.

Встановлено, що усі хворі проживали з 3 січня 2016 року у християнському таборі при Красилівському костелі. Усього у таборі перебувало 53 дитини та 16 організаторів з Київської, Львівської, Вінницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

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Для встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації працівниками Держсанепідслужби розпочато проведення санітарно-епідеміологічного обстеження в осередку захворювання. Встановлено, що у християнському таборі було організоване харчування всіх паломників. Для приготування страв залучались особи без медичних оглядів та відповідної кваліфікації. Використовувалась продовольча сировина без відповідної супроводжуючої документації, яка б засвідчувала її походження, безпечність та якість.

Для лабораторних досліджень відібрані проби харчових продуктів, змиви, проби питної води. Обстежуються контактні особи. У осередку захворювання проведено дезінфекцію, за контактними встановлено медичне спостереження. Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби області. Обставини виникнення спалаху з’ясовуються.

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