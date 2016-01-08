До вимикання електрики в Україні причетна група російських хакерів - iSight Partners

Як передає "Радіо Свобода", компанія iSight та інші компанії з кібербезпеки схиляються до того, що саме група Sandworm запустила шкідливе програмне забезпечення BlackEnergy.

Раніше з’явилися повідомлення, що Центральне розвідувальне управління, Агентство національної безпеки, Департамент внутрішньої безпеки США розслідують, чи причетні російські урядові хакери до кібератак на українські електромережі в грудні 2015 року.

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Українська компанія «Прикарпаттяобленерго» повідомила про вимкнення електроенергії в Івано-Франківську і частині Прикарпаття, 23 грудня. Причиною аварії назвали втручання сторонніх осіб у роботу телемеханіки – автоматичної системи контролю та управління енергообладнанням. Крім того, компанія повідомила і про технічні збої в роботі свого кол-центру.

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Служба безпеки України 28 грудня звинуватила в цьому Росію. СБУ повідомила, що йшлося про кілька українських енергокомпаній.