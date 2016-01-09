Троє українців намагалися перевезти на неконтрольовану територію значну суму грошей - ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як зазначається в повідомленні, під час проведення прикордонно-митного оформлення, водій та ще двоє пасажирів, які прямували автомобілем «Хюндай» помітно захвилювались. Згодом здійснюючи перевірку прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили у внутрішніх кишенях одягу та серед речей кошти у розмірі одного мільйону російських рублів та понад 345 тисяч гривень. Власником знайдених коштів виявився водій транспортного засобу, житель міста Сніжне.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення обставин даного правопорушення.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прикордонники вилучили 270 тис. грн, які українець намагався провезти на тимчасово окуповану територію Донбасу.