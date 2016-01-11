Аксьонов обіцяє під час будівництва "керченського мосту" надавати пріоритет "усьому кримському"

Як передає Крим.Реалії, за його словами, вже досягнуто «відповідної домовленості».

«Всі матеріали, які можуть бути використані і добуваються на півострові, будуть застосовуватися при будівництві цього моста. Все, що можливо, буде закуповуватися на території Криму. Така домовленість з підрядниками і «Міністерством транспорту» досягнута», – сказав Аксьонов.

Він додав, що до будівництва мосту на окупованій Росією території «вже залучені кримські будівельники, в першу чергу фахівці з Керчі».

«Міст буде основною дорогою життя. Не сумніваємося, що це дасть новий поштовх до розвитку регіону», – вважає Аксьонов.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Росією Криму.

Країни Заходу також не визнають анексію Криму й запровадили низку економічних санкцій.

Росія ж заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».