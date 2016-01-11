На Закарпатті попередили про небезпеку сходження лавин

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Закарпатському гідрометцентрі.

Як йдеться у повідомленні, ввечері 11-го, вночі та вранці 12 січня по Закарпатській області очікуються сильні опади у вигляді дощу, в горах місцями – мокрого снігу. В горах місцями очкується налипання мокрого снігу та ожеледь.

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За даними гідрометцентру, з огляду на опади надвечір, 11 січня, на річках відновляться підвищення рівнів води з виходом води на заплаву.

Вихід на заплаву очікується на більшості річок Закарпаття. Зокрема, на річці Тисі на ділянці «Рахів-Хуст» очікується підвищення рівня води на 1-1,5 метра; в нижніх течіях р. Уж – на 1,5-2 метри.

«Найскладніша ситуація може виникнути в нижніх течіях Боржави, де очікується підвищення рівня води 12 січня порівняно з даними на 11 січня ще на 0,6-1,1 метра. Можливі підтоплення сільгоспугідь шістьох сіл Іршавського району та автодороги «Виноградово-Шаланки», - додали в гідрометцентрі.

Ще одне штормове попередження оголошено на території гірських районів Закарпаття з приводу небезпеки сходження снігових лавин.

Так, за даними гідрометцентру, 11-12 січня внаслідок дощів та мокрого снігу на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається підвищений ступінь лавинної небезпеки. «Сніг старий, вологий. Сходження лавин можливе при незначних додаткових навантаженнях на крутих схилах. Можливе спонтанне сходження малих та окремих середніх лавин та «карнизів», - йдеться в повідомленні.

З огляду на таку ситуацію, Управління ДСНС у Закарпатській області звернулося до туристів та любителів екстремальних видів спорту з проханням у період складних погодних умов або під час оголошення лавинонебезпеки утриматися від походів у гори.