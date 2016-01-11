У мережі з'явилося фото літака Гризлова в аеропорту "Бориспіль"

Фото опублікувала в Facebook користувач Юлія Ковальчук.

Повідомлення з'явилося в мережі приблизно в 12:00 по Києву. За словами Юлії, літак як раз приземлився в цей час.

Тільки що в Борисполі сів літак Росії. Може хто-небудь знає навіщо?) Опубліковано Юлією Ковальчук11 січня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва прибув представник РФ в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.

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Дозвіл на приліт літака в Україну, яким прибув Гризлов, було видано Державною авіаційною службою сьогодні, 11 січня, відзначили в службі по зв'язках з громадськістю Украероруху - держпідприємства, яке здійснює управління повітряним рухом над територією країни.