У мережі з'явилося фото літака Гризлова в аеропорту "Бориспіль"
Вдень у понеділок, 11 січня, в київському аеропорту "Бориспіль" був помічений російський літак, до якого під'їжджали автомобілі.
Фото опублікувала в Facebook користувач Юлія Ковальчук.
Повідомлення з'явилося в мережі приблизно в 12:00 по Києву. За словами Юлії, літак як раз приземлився в цей час.
Тільки що в Борисполі сів літак Росії. Може хто-небудь знає навіщо?)Опубліковано Юлією Ковальчук11 січня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва прибув представник РФ в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.
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Дозвіл на приліт літака в Україну, яким прибув Гризлов, було видано Державною авіаційною службою сьогодні, 11 січня, відзначили в службі по зв'язках з громадськістю Украероруху - держпідприємства, яке здійснює управління повітряним рухом над територією країни.