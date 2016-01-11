Міноборони відкрило "гарячу лінію" для скарг на неякісну форму та взуття

Про це повідомив начальник Центру розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Марченко, передає Mignews.

"У зв'язку із заявами про те, що форма неякісна, у військах була створена робоча група і відкрита гаряча лінія, також є сторінка у Facebook і електронна адреса, куди бажаючі можуть подати свої зауваження. Кожне звернення буде перевірено і буде дана відповідь", - повідомив він на брифінгу в понеділок у Києві.

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Пропозиції і скарги з питань забезпечення військовослужбовців ЗСУ форменим одягом можна надсилати на електронну адресу dm@ofis-reform.org.ua або повідомити на «гарячу лінію»: (044) 454-45-20,233-20.

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Марченко заявив, що в даний час всі військовослужбовці ЗСУ вже забезпечені зимової формою. У свою чергу начальник управління преси та комунікації Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк повідомила, що телефон "гарячої" лінії оприлюднено на сайті відомства і вже надходять дзвінки.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Степан Полторак, 1 жовтня, заявив, що в цьому році на 100% створений запас зимового одягу для військовослужбовців.

За його словами, військові перейдуть на зимову форму одягу 15 жовтня.

Минулої зими повідомлялося про проблеми із забезпеченням зимової форми ЗСУ.