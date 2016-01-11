Двоє чоловіків підірвалися на полігоні "Десна", збираючи снаряди на металобрухт

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в області, двоє жителів Козелецького району 10 січня підірвалися на снаряді на військовому полігоні між селами Лошакова Гута та Косачівка.

Правоохоронці встановили, що чоловіки на автомобілі ВАЗ-2103 прибули на полігон 169-го навчального центру ЗСУ (центр "Десна"), де збирали боєприпаси, які планували здати на металобрухт. Один зі снарядів здетонував в руках одного з чоловіків, коли він ніс його до автомобіля.

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У результаті вибуху один чоловік помер на місці, інший отримав осколкове проникаюче поранення грудної клітки, його було доставлено до Козелецької центральної районної лікарні.

Під час огляду місця події поліцейські виявили в автомобілі потерпілих рештки дев'яти 125-міліметрових танкових снарядів.

За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (убивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.