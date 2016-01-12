В Умані паломник-хасид накинувся з ножем на депутата від "Свободи" (відео)

Як повідомляє Головне управління поліції в Черкаській області, провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Особа зловмисника встановлена. Його місцезнаходження встановлюється. Відеозапис з камер зовнішнього спостереження, на якому зафіксовано факт нападу, долучений до матеріалів кримінального провадження.

Читайте такожВ Умані хасиди смажили шашлики на балконі багатоповерхівки

Як повідомляє 04744, постраждалим є депутат міськради від ВО "Свобода" Сергій Алексєєв.

За його словами, конфлікт стався через розчищення дороги. За словами депутата, він звернувся до хасидів з проханням прибрати машини, щоб посипна машина могла під'їхати до місця розчищення.

"Хтось із паломників кинув мені під ноги петарду. Я обурився. Запитав, що вони собі дозволяють. Один витягнув ножа і кинувся на мене. Ледь не зарізав. Зіткнення бачили таксисти. Підняли шум. Спіймали одного ефіопа. Викликали поліцію, зателефонував до СБУ. Поліція поспілкувалася з затриманим ефіопом і відпустила", - розповів Алексєєв.

Читайте такожВ Умані агресивні молодики напали на табір хасидів

Зазначимо, що в Умані періодично відбуваються конфлікти між місцевими жителями і ортодоксальними іудеями, що приїжджають з різних країн у рамках паломництва до могили цадика (праведника) Нахмана. Особливо масовим воно є у вересні.

Зокрема, у вересні 2010 року в ході масових заворушень за участю хасидів і жителів Умані був зарізаний громадянин Ізраїлю, постраждали також і місцеві жителі, 10 паломників були депортовані з України.