СБУ припинила діяльність "профспілки ЛНР", що збирала гроші з підконтрольних Україні районів

Як повідомляє прес-центр СБУ, наприкінці 2014 року посадовці однієї з луганських обласних галузевих профспілок перереєстрували свою організацію на українській території.

Фізично чиновники профспілки залишилися на окупованій території та паралельно створили фейкову "ЛНРівську" організацію.

Члени профспілки, які працювали у вільних районах Луганщини, продовжували сплачувати внески на рахунок, що контролювався псевдо-керівництвом.

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Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2015 року з рахунків профспілки були зняті та готівкою вивезені на підконтрольну "ЛНР" територію понад 300 тисяч внесків рядових працівників галузі.

На тимчасово окупованій території ці кошти йшли на фінансування фейкового утворення, яке брало активну участь в організації та проведенні антиукраїнських акцій. За це керівник профспілки отримала високу посаду у "профільному міністерстві ЛНР".

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Правоохоронці перекрили цей канал фінансування терористичної організації та запобігли зняттю майже 800 тисяч гривень з рахунку профспілки. Завдяки реагуванню СБУ також призупинено перерахування внесків первинними профспілковими організаціями Луганщини та ініційовано зміну керівництва.

Вживаються всі необхідні заходи для притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності.