Заміна цивільних кухарів на військових коштуватиме Міноборони 5 мільярдів гривень - Муженко

08:30, 13 січня 2016
Суспільство
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Заміна цивільних кухарів на військових збільшить щорічні витрати Міністерства оборони на 5 млрд грн.

Фото УНИАН

Про це йдеться в опублікованій членом парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Дмитром Тимчуком доповіді начальника Генштабу Віктора Муженка міністру оборони України Степану Полтораку, передає "РБК-Україна".

За інформацією Генштабу, експеримент, що проводиться у двох військових частинах (Національна академія сухопутних військ, Львів, і Західна військово-морська база, Одеса), показав істотне зростання витрат при відмові від послуг аутсорсингових компаній.

Зокрема, у Львові витрати на харчування одного військовослужбовця на добу, враховуючи зарплату «військових кухарів» і комунальні послуги, зросли з 60,48 грн при аутсорсингу до 65,31 грн при експерименті, в Одесі – з 60,72 грн до 66,23 грн.

За словами Віктора Муженка, у разі переведення всіх військових частин Збройних Сил України на систему продовольчого забезпечення за аналогією з експериментом необхідно додатково ввести до 25,2 тис. посад кухарів та персоналу з обслуговування.

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У такому разі на утримання персоналу та закупівлю послуг додатково буде потрібно 4 млрд. грн, і ще 1 млрд грн коштуватиме забезпечення армійських їдалень сучасним обладнанням. У сумі Міноборони додатково витратить близько 5 млрд гривень.

За даними групи «ІС», в Генштабі навіть трохи занизили додаткові витрати, яких зазнає бюджет Міноборони в разі відмови від аутсорсингу. Необхідний пакет документів група вже передала аудиторам для незалежного дослідження.

«На різних брифінгах представники МО нам розповідають, що це «дешево і сердито», а тим часом начальник Генштабу повідомляє міністру оборони , що це задоволення не з дешевих», - коментує Дмитро Тимчук.

Тим не менш, Міноборони поки не відмовляється від планів щодо розширення експерименту.

«Незважаючи на такі результати експерименту і зайві бюджетні витрати, в 2016 році, як випливає з документа, експеримент вирішено продовжити вже в 9 військових частинах», - зазначають у групі «Інформаційний Спротив».

Раніше повідомлялося, що якість харчування військовослужбовців у частинах, де проводиться експеримент, повністю відповідає якості харчування у частинах, де продовжують працювати аутсорсингові компанії. Тим не менш витрати в «експериментальних їдальнях» помітно вищі.

Експеримент Міноборони розкритикували представники НАТО. У ході свого візиту до Києва представник Агентства з матеріально-технічного забезпечення та закупівель НАТО (NSPA) Бюлент Тюдеш заявляв, що "якщо українська армія взяла курс на досягнення стандартів НАТО, вона не повинна відмовлятися від аутсорсингу".

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