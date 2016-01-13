"До зустрічі на Батьківщині": Сенцов і Кольченко написали листа Надії Савченко
Українські політв'язні в Росії Олег Сенцов і Олександр Кольченко отримали листи від ще однієї ув'язненої українки Надії Савченко, а також новорічні вітання від президента України Петра Порошенка.
Про це повідомляє ТСН.
Листи незаконно засудженим українцям передали український консул в Ростові-на-Дону Олександр Ковтун та генеральний консул Віталій Москаленко.
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І Сенцов, і Кольченко відповіли Наді і вона за допомогою консулів вже отримала відповіді. На привітання від президента Сенцов написав:
"Слава Україні!". Кольченко побажав Савченко якнайшвидшого звільнення з ворожого полону, а поки - витримки.
Сенцов в свою чергу написав, що не буде просити Савченко припинити голодування, але зауважив, що не хоче, щоб вона страждала. "Вони цього не варті", - написав Сенцов.
Української консул Олександр Ковтун розповів, що Савченко справді схудла на 15 кілограмів і це дуже помітно. Зараз її найбільше турбує постійна нудота. Але при цьому у неї ясний розум, вона хоче продовжувати боротьбу.