"До зустрічі на Батьківщині": Сенцов і Кольченко написали листа Надії Савченко

Про це повідомляє ТСН.

Листи незаконно засудженим українцям передали український консул в Ростові-на-Дону Олександр Ковтун та генеральний консул Віталій Москаленко.

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І Сенцов, і Кольченко відповіли Наді і вона за допомогою консулів вже отримала відповіді. На привітання від президента Сенцов написав:

"Слава Україні!". Кольченко побажав Савченко якнайшвидшого звільнення з ворожого полону, а поки - витримки.

Сенцов в свою чергу написав, що не буде просити Савченко припинити голодування, але зауважив, що не хоче, щоб вона страждала. "Вони цього не варті", - написав Сенцов.

Української консул Олександр Ковтун розповів, що Савченко справді схудла на 15 кілограмів і це дуже помітно. Зараз її найбільше турбує постійна нудота. Але при цьому у неї ясний розум, вона хоче продовжувати боротьбу.