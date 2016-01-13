На старий Новий рік до України повернеться мороз і випаде сніг

14 січня, на старий Новий рік, в Україні очікується похолодання вночі до 2-8 градусів морозу, вдень температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Сніг пройде на заході та півночі, а вдень і в центральних областях, на решті території - без істотних опадів, передає Opogode.ua.

Місцями очікуються тумани, на дорогах - ожеледиця.

У західній частині очікується сніг. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.

У північних областях випаде сніг. Температура повітря вночі та вдень 0-5 морозу, на Сумщині вночі до 3-8 градусів морозу.

У центральній частині місцями сніг. Температура повітря вночі та вдень від 3 градусів тепла до 3 морозу.

Читайте такожУкраїнців попередили про погіршення погодних умов 15-16 січня

У східних областях переважно без опадів. Температура повітря 0-5 градусів морозу, на Харківщині до 7 морозу, вдень від 2 морозу до 4 градусів тепла.

У південній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 1-7 градусів тепла.

В Києві 14 січня очікується сніг. Вночі та вдень 1-3 градуси морозу, увечері зниження до 5-7 градусів морозу.

Вітер в Україні західний, 5-10 м / с.