У Черкасах судитимуть правоохоронця за фальсифікацію протоколів щодо активістів Майдану

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, слідством встановлено, що працівники роти ДПС ДАІ при УМВС в Кіровоградській області в січні 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли неправдиві відомості до рапорту та сфальсифікували протокол про вчинення мешканцем Кіровограда адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КК та в подальшому надали неправдиві показання в суді під час його розгляду.

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«В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження про злочини, слідчим відділом прокуратури Черкаської області оголошено про підозру колишньому інспектору роти ДПС ДАІ при УМВС України в Кіровоградській області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 384 (завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Також до суду скеровано клопотання про обрання правоохоронцю запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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Досудові розслідування кримінальних проваджень про злочини, пов’язані з подіями Революції гідності на території Кіровоградської області, здійснюються прокуратурою Черкаської області за дорученням Генеральної прокуратури України з метою забезпечення його неупередженого розслідування, зазначили в прес-службі.