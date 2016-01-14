СБУ попередила теракти у Попасній, затримавши під час спецоперації 5 бойовиків (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, за наявною у відомства інформацією, диверсійні групи "ДНР/ЛНР" планували напередодні святкування Нового року за старим стилем здійснити низку терористичних актів проти підрозділів сил АТО, дислокованих у Попасній.

Учасники спецоперації провели співбесіди майже з 500 мешканцями міста, 60 з яких пройшли поглиблену перевірку. За її результатами правоохоронці затримали 5 осіб, причетних до незаконних збройних формувань бойовиків. Стосовно них проводяться відповідні слідчі дії.

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Під час перевірки покинутих промислових об’єктів кінологічним підрозділом було виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами. Співробітники спецслужби вилучили зі сховища 11 тротилових шашок, 2 протитанкових гранатомети, 3 ручні гранати та запали до них, 2 протипіхотні міни.

Перевіряється оперативна інформація щодо використання схованки диверсійною групою, яка повинна була здійснити теракти у Попасній.