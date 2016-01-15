"Ознак корупції немає": СБУшники їздять на машинах "багатих" родичів - розслідування

Про це йдеться сюжеті проекту "Схеми".

Так, у відомстві провели перевірку після попереднього розслідування журналістів, коли було задокументовано 11 машин класу "люкс" в автопарку Служби безпеки. Усі 11 авто виявилися зареєстрованими на родичів співробітників СБУ.

На запитання про те, чи знайшлися серед героїв сюжету, знятого біля управління СБУ, корупціонери, новий очільник Головного управління СБУ в Києві та області Степан Грещук відповів:

"Серед героїв вашого сюжету, я хочу повідомити, що за результатами службової перевірки з числа співробітників Головного управління СБУ ми не знайшли".

Окрім того, як зазначається, Грещук надав редакції "Схем" результати службової перевірки.

Так, наприклад, BMW X5 вартістю від 70 до 100 тисяч доларів, яку використовує співробітник Керезвас, належить його батькові.

«У поясненні пан Керезвас зауважує: гроші на коштовний автомобіль були заощаджені його родиною та ним самим за останні кілька років. Але чому тоді Керезвас нишком паркується за квартал від роботи?», - йдеться у розслідуванні.

Автівкою BMW 318i користується співробітник СБУ Кувачев, проте належить машина його матері. Походження автомобіля співробітник пояснює тим, що його батько понад 15 років працює за кордоном.

Співробітник на ім’я Масьондз також їздить не на своїй автівці. Lexus NX вартістю від 50 до 70 тисяч доларів належить матері працівника СБУ. Співробітник пояснює, що його батьки мають особисте селянське господарство.

Співробітник Єлхін користується автомобілем матері - Infiniti.