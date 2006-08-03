Міліціонер застрелив жінку і чоловіка в метро

За попередньою інформацією міліції, трагедія у Харківському метро, що призвела до загибелі трьох людей, сталася через ревнощі.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня міліціонер батальйону лінійного відділу Харківського метрополітену ГУМВС України в Харківській області старший сержант міліції в метро застрелив двох людей і покінчив життя самогубством.

Кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації повідомили деякі подробиці. Так, о 19.15 на ст. “Московський проспект” 25-річний працівник міліції, який знаходився на службі, з табельної зброї (пістолета Макарова - УНІАН) застрелив 27-річну старшого касира і 30-річного чоловіка. Також міліціонер поранив брата останнього (1978 р. н.). Після цього в парку Артема, що поряд зі станцією метро, міліціонер покінчив життя самогубством, вистреливши собі в голову.

Як повідомили у Центрі зв`язків з громадськістю УМВС України у Харківській області, попередня причина трагедії - ревнощі. Брати нібито намагалися захистити жінку.

Поранений доставлений у лікарню невідкладної медичної допомоги з пораненням легенів та печінки. Йому зроблено операцію. Стан - стабільно тяжкий.

Обставини трагедії продовжують з’ясовувати.