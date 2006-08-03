На території України утримається тепла погода

Завтра у західних областях очікуються дощі, грози, град, на решті території переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 13-18°, вдень 22-27°. На узбережжі морів вночі до 23°, вдень 27-32°, у південній частині місцями 34-37°.

5-6 серпня в західних областях буде хмарно з проясненнями. Дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 20-25°, 5 серпня місцями 27-29°.

На решті території мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 6 серпня на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, на півдні до 24°; вдень 29-34°, у південній частині місцями 35-37°, 6 серпня в Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях 25-30°.

7-8 серпня в Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та східних областях очікуються окремі грозові дощі. Температура вночі 7 серпня суттєво не зміниться, 8 серпня (крім Донеччини та Луганщини) дещо знизиться, вдень спека спаде 3-5°.

На решті території місцями (у західних та північних областях повсюди) короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°, в західних областях 8-14°, вдень 22-28°, в Одеській та Миколаївській областях до 30°.

Завтра у Києві та області утримається мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасні дощі, грози. Температура у Києві вночі становитиме 17-19°, вдень близько 30°, по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

5-6 серпня у столиці та області переважно без опадів, лише вдень 6 серпня пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 16-21°; вдень 5 серпня 29-34°, 6 серпня 25-30°.

7-8 серпня синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Зниження температури у Києві та області вночі до 12-16°, вдень до 23-27°.