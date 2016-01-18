Суд визнав недійсним договір про передачу банку в іпотеку приміщень "Феофанії"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва, додавши, що Голосіївський районний суд задовольнив позов Київської місцевої прокуратури № 10 (Шевченківський район) і прийняв відповідне рішення.

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Зазначається, що райсуд погодився з позицією прокурора з огляду на те, що до цього в Окружному адміністративному суді прокуратурою доведено незаконність реєстрації права власності на вказані приміщення, які в подальшому виступили предметом іпотеки у скасованому договорі.

"Зокрема, встановлено, що у 2010 році право власності на нежитлові приміщення лікувального закладу було зареєстровано за фізичною особою на підставі рішення Ворошиловського районного суду міста Донецька, нібито ухваленого понад 10 років тому. Проте, прокуратурою з’ясовано, що районний суд міста Донецька зазначену справу ніколи не розглядав і рішення щодо приміщень столичного лікувального комплексу не ухвалював", - підкреслили у відомстві.

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Таким чином у суді доведели незаконність відчуження майна лікувального комплексу "Феофанія", додали в прокуратурі.