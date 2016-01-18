У Сумській області слідом за Херсонщиною почалася епідемія грипу

У Сумській області перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у 5 районах та 2 містах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, із посиланням на начальника управління охорони здоров’я ОДА Сергія Бутенка, станом на 17 січня показник захворюваності населення області на грип та ГРВІ за останній тиждень фактично наблизився до епідпорогу та становить 57,03 на 10 тис. населення, що менше на 3,79% за пороговий рівень, який становить 60,82.

Водночас, згідно з повідомленням, «порогові рівні перевищені у Білопільському (на 107,2%), Буринському (на 420,7%), Краснопільському (на 9,85%), Липоводолинському (на 25%), Путивльському (на 47%) районах та у містах Ромни (на 10,4%) й Охтирка (на 23,7%)".

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"За результатами відеоселекторної наради під головуванням першого заступника голови Сумської ОДА Олександра Марченка прийняте рішення щодо карантинних заходів у навчальних закладах, де кількість захворілих дітей більше 20%, з 18 січня», - повідомляє прес-служба.

За інформацією ОДА, карантинні заходи у навчальних закладах запроваджені поки що до 24 січня.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 січня в Сумській області зафіксовано 5 випадків смертей від ускладнень грипу, зокрема в Буринському районі померли 2 хворих, по одному – в Конотопському, Білопільському районах та м. Суми.

Довідка УНІАН. У Сумській області 18 районів.