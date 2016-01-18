Вночі у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях синоптики обіцяють сильний сніг
21:50, 18 січня 2016Суспільство
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На дорогах країни очікується ожеледиця.
19 січня в Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с / Фото УНІАН
У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі очікується сильний сніг.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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«19 січня в Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, у східних областях місцями ожеледь, вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській областях сильний сніг. На дорогах країни ожеледиця», - йдеться в повідомленні.
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