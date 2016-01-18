Вночі у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях синоптики обіцяють сильний сніг

На дорогах країни очікується ожеледиця.

У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі очікується сильний сніг. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Читайте такожВ Миколаївській області погіршилась погода, снігові перемети сягли 2 метрів «19 січня в Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, у східних областях місцями ожеледь, вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській областях сильний сніг. На дорогах країни ожеледиця», - йдеться в повідомленні.

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