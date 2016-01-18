Саакашвілі виклав в інтернет відео з позиціями українських блок-постів

Цю інформацію вже активно поширюють сепаратистські сайти, передає ТСН.

На відео від Саакашвілі є все - прив'язка до місцевості, секретний пост спостереження і навіть оперативна карта з поясненнями командира.

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Також відзначається, що обличчя бійців відкриті.