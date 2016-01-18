Саакашвілі виклав в інтернет відео з позиціями українських блок-постів
22:57, 18 січня 2016Суспільство
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Днями очільник Одещини поїхав у зону АТО, провідав бійців батальйону "Шторм" і паралельно відзняв та виклав в інтернет позиції українських блок-постів і навіть карту.
Саакашвілі виклав в інтернет відео з позиціями українських блок-постів / Фото УНІАН
Цю інформацію вже активно поширюють сепаратистські сайти, передає ТСН.
На відео від Саакашвілі є все - прив'язка до місцевості, секретний пост спостереження і навіть оперативна карта з поясненнями командира.
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Також відзначається, що обличчя бійців відкриті.
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