Російський журналіст отримав політичний притулок в Україні

Про це Шипілов повідомив на своїй сторінці в Facebook, виклавши фотографію виданого йому Державною міграційною службою України посвідчення біженця.

"Десятимісячна епопея нарешті закінчилася, всім спасибі", - написав росіянин.

Дмитро Шипілов, уродженець Кемерово, в 2012 році був засуджений до 11 місяців виправних робіт за публікацію у своєму блозі, які суд визнав таким, що ображають губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва і голову обласного департаменту культури і національної політики Ларису Зауервайн, нагадує "Радіо Свобода". Журналіст, не визнав себе винним, відмовився відбувати покарання і поїхав до Москви.

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Восени 2014 року Шипілов був затриманий в Підмосков'ї після публікації взятого ним інтерв'ю з організатором "Маршу за федералізацію Сибіру". У зв'язку з ухиленням від виправних робіт, суд змінив журналісту покарання на три місяці в колонії-поселенні. В грудні 2014 року Шипілов відбув покарання.

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В лютому 2015 року він подав прохання про отримання політичного притулку в Україні.