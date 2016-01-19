Аксьонову не подобається, що соціальні мережі вважають Крим українським

Про це Аксьонов написав у Facebook.

«Це не дрібниці, це частина політики санкцій та інформаційної війни проти нашої країни і нашої республіки», - написав він.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.