Аксьонову не подобається, що соціальні мережі вважають Крим українським
17:34, 19 січня 2016Суспільство
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Так званий глава Криму Сергій Аксьонов хоче дати «кримську відповідь» на політику соціальних мереж, які позиціонують Крим як територію України.
REUTERS
Про це Аксьонов написав у Facebook.
«Це не дрібниці, це частина політики санкцій та інформаційної війни проти нашої країни і нашої республіки», - написав він.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.
18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.
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