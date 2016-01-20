У свято Богоявлення Предстоятель УПЦ Онуфрій освятив Водохресну купіль на Оболоні

Про це повідомляє Союз православних журналістів.

"Всіх вас, брати і сестри, вітаю зі святом Хрещення Господнього. Нехай та благодать, яку Господь подарував світу через своє Хрещення, буде з нами, освячує нас, оберігає нас і покриває на всьому шляху нашого земного життя. Зі святом всіх вас!", - звернувся до віруючих із привітанням митрополит Онуфрій.

Водосвятний молебень розпочався о 12.00. Для його проведення була підготовлена спеціальна купальня у формі хреста і сходинки для спуску у воду. Після молебню жителі та гості міста мали можливість омитися у Хрещенській купелі.

Хрещення Господнє - одне з головних християнських свят. Свято називають також Богоявлення. Згідно з Євангелієм від Матвія, коли святий Іоанн Предтеча хрестив у річці Йордан Ісуса Христа, Спасителя з неба зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Своїм хрещенням у Йордані Спаситель поклав початок Таїнства Хрещення, через яке людина народжується для життя во Христі.