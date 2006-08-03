Кабмін затвердив Концепцію розвитку автопрому

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням затвердив Концепцію розвитку автомобільної промисловості і регулювання ринку автомобілів до 2015 року.

Розпорядження Кабміну № 452-р від 3 серпня опубліковане на сайті уряду.

Згідно з документом, концепція передбачає забезпечення розвитку виробництва автотранспортної техніки і підвищення на цій основі конкурентоспроможності економіки України.

Дана Концепція повністю відповідає стратегії промислово-інноваційної політики України і передбачає наступне:

- реалізацію стратегії створення нових і розвиток існуючих українських виробництв автотранспортних засобів;

- високі темпи переходу до освоєння нових моделей техніки, ефективне використання нових матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування і технологій;

- випуск конкурентоспроможної імпортозамінюючої продукції, яка відповідає вимогам споживацького ринку;

- збільшення обсягів випуску продукції;

- збільшення зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць;

- підвищення матеріального рівня забезпеченості робітників;

- забезпечення національних інтересів держави, зростання надходжень до бюджету.

Реалізація Концепції не вимагає додаткових витрат з державного бюджету. Особливість цієї Концепції полягає у відсутності державного фінансування розробки і розвитку виробництва сучасної конкурентоспроможної автотранспортної техніки.

Реалізація Концепції дозволить:

- створити за участю іноземних автомобілебудівників сучасне виробництво автомобільної техніки, комплектуючих виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин;

- забезпечити виробництво високотехнологічної продукції;

- підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств автомобільної і суміжних галузей промисловості, забезпечити їх просування на світовий ринок;

- розширити ринок експорту продукції підприємств автомобільної промисловості;

- поліпшити економічну і соціальну інфраструктуру підприємств автомобільної промисловості;

- довести в 2015 році річні обсяги виробництва легкових автомобілів до 500 тис., вантажних автомобілів - до 45 тис., автобусів - до 20 тис. одиниць;

- підвищити рівень зайнятості населення, понизити рівень безробіття, додатково створивши 15-20 тис. робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Міністерство промислової політики розробило Концепцію державної цільової Програми розвитку автомобілебудівної промисловості на 2006-2015 роки.

Проект концепції розроблений на основі пропозицій ЗАТ “Єврокар”, ЗАТ “ЗАЗ”, асоціації “Укравтопром” й інших підприємств автомобілебудівної галузі і є цілісною системою поглядів фахівців Мінпромполітики і автовиробників на розвиток галузі і формування внутрішнього і зовнішнього ринків збуту продукції.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2005 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 10,7%, порівняно з 2004 роком, до 192 тис. штук, виробництво автобусів зросло на 80,4% - до 4686 штук.