Кабмін затвердив Концепцію розвитку автопрому
Кабінет міністрів України своїм розпорядженням затвердив Концепцію розвитку автомобільної промисловості і регулювання ринку автомобілів до 2015 року.
Розпорядження Кабміну № 452-р від 3 серпня опубліковане на сайті уряду.
Згідно з документом, концепція передбачає забезпечення розвитку виробництва автотранспортної техніки і підвищення на цій основі конкурентоспроможності економіки України.
Дана Концепція повністю відповідає стратегії промислово-інноваційної політики України і передбачає наступне:
- реалізацію стратегії створення нових і розвиток існуючих українських виробництв автотранспортних засобів;
- високі темпи переходу до освоєння нових моделей техніки, ефективне використання нових матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування і технологій;
- випуск конкурентоспроможної імпортозамінюючої продукції, яка відповідає вимогам споживацького ринку;
- збільшення обсягів випуску продукції;
- збільшення зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць;
- підвищення матеріального рівня забезпеченості робітників;
- забезпечення національних інтересів держави, зростання надходжень до бюджету.
Реалізація Концепції не вимагає додаткових витрат з державного бюджету. Особливість цієї Концепції полягає у відсутності державного фінансування розробки і розвитку виробництва сучасної конкурентоспроможної автотранспортної техніки.
Реалізація Концепції дозволить:
- створити за участю іноземних автомобілебудівників сучасне виробництво автомобільної техніки, комплектуючих виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин;
- забезпечити виробництво високотехнологічної продукції;
- підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств автомобільної і суміжних галузей промисловості, забезпечити їх просування на світовий ринок;
- розширити ринок експорту продукції підприємств автомобільної промисловості;
- поліпшити економічну і соціальну інфраструктуру підприємств автомобільної промисловості;
- довести в 2015 році річні обсяги виробництва легкових автомобілів до 500 тис., вантажних автомобілів - до 45 тис., автобусів - до 20 тис. одиниць;
- підвищити рівень зайнятості населення, понизити рівень безробіття, додатково створивши 15-20 тис. робочих місць.
Як повідомляв УНІАН, у лютому Міністерство промислової політики розробило Концепцію державної цільової Програми розвитку автомобілебудівної промисловості на 2006-2015 роки.
Проект концепції розроблений на основі пропозицій ЗАТ “Єврокар”, ЗАТ “ЗАЗ”, асоціації “Укравтопром” й інших підприємств автомобілебудівної галузі і є цілісною системою поглядів фахівців Мінпромполітики і автовиробників на розвиток галузі і формування внутрішнього і зовнішнього ринків збуту продукції.
Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2005 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 10,7%, порівняно з 2004 роком, до 192 тис. штук, виробництво автобусів зросло на 80,4% - до 4686 штук.