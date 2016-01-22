В Україні можуть пройти спільні навчання Нацгвардії і Жандармерії Туреччини

Про це повідомляє прес-служба РНБО України.

«Під час переговорів сторони відзначили, що ситуація з безпекою в Україні та Туреччині має багато спільних рис і проблем. Саме тому, на думку Турчинова і Менді, важливий обмін досвідом в питаннях протидії тероризму, диверсійної і підривній діяльності, спроби дестабілізації ситуації з боку радикальних і терористичних організацій», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ході робочого візиту до Туреччини Турчинов заявив, що Київ і Анкара мають унікальну історичну можливість об'єднати політико-дипломатичні, військово-технічні та економічні ресурси для ефективного та скоординованої протидії руйнуванню балансу сил у Чорноморському регіоні.