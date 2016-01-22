В Україні можуть пройти спільні навчання Нацгвардії і Жандармерії Туреччини
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов і командувач жандармськими військами Турецької Республіки Галип Менді в Анкарі обговорили можливість проведення спільних навчань за участю військових підрозділів спеціального призначення Жандармерії Туреччини та Національної гвардії України.
Про це повідомляє прес-служба РНБО України.
«Під час переговорів сторони відзначили, що ситуація з безпекою в Україні та Туреччині має багато спільних рис і проблем. Саме тому, на думку Турчинова і Менді, важливий обмін досвідом в питаннях протидії тероризму, диверсійної і підривній діяльності, спроби дестабілізації ситуації з боку радикальних і терористичних організацій», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Харкові розпочався відбір претендентів до спецназу Національної поліції КОРД
Як повідомляв УНІАН, у ході робочого візиту до Туреччини Турчинов заявив, що Київ і Анкара мають унікальну історичну можливість об'єднати політико-дипломатичні, військово-технічні та економічні ресурси для ефективного та скоординованої протидії руйнуванню балансу сил у Чорноморському регіоні.