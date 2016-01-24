У Брюсселі вперше проходять дні українського кіно (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН, захід відбувається у міжнародному мистецькому центрі BOZAR 23-24 січня.

Відкрив показ фільм Олеся Саніна "Поводир". У перший день також були показані фільми Олега Сенцова "Гамер", документальний фільм Олександра Течинського, Олексія Солодунова та Дмитра Стойкова про події на Майдані взимку 2013-2014 років "Все палає".

У неділю будуть представлені фільми Мирослава Слабошпицького "Плем'я", Дзиги Вертова "Одинадцятий" та мультиплікаційна серія відомих "Козаків".

Відкриваючи фестиваль, представник компанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов зазначив, що показ українських фільмів - це перша такого роду подія у Брюсселі. "Вони (фільми) - про свободу, про різного роду свободу - від артистичної свободи до справжньої свободи. Це дуже різні фільми", - наголосив він.

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Керівник Держкіно Пилип Іллєнко зазначив, що ця подія "дуже важлива". "Я переконаний, що дипломатія культури - найбільш ефективний шлях відкрити країну світові, і я думаю, що ви, коли побачите ці фільми, зможете познайомитися з українською душею і зможете зрозуміти, хто ми такі, звідки ми прийшли, куди ми йдемо і чому ми робимо те, що ми робимо. Ви відкриєте Україну для себе, і я сподіваюся, що це відкриття буде цікавим досвідом, і ви відвідаєте нашу країну", - сказав він.

В коментарі агентству УНІАН виконуючий обов'язки голови місії України при НАТО Єгор Божок висловив переконання, що такі заходи повинні проводитися і набувати динаміки. "За останні пару років Україну та українців почали відрізняти від інших, але, на жаль, Україну зараз знають через призму негативних подій. Тому хотілося б, щоб Україну знали, як багату духовно, багату творчо та культурно націю. Тому такі заходи мають проводитися, щоб створити належний та справедливий образ України в Європі", - переконаний український дипломат.

Глядачі, які прийшли на перегляд українських фільмів, а їх було багато (зала була повністю заповнена), також вважають, що це цікавий захід. "Я думала, що це буде гарна нагода, адже не так часто ми говоримо про Україну в Європі, а це культурний захід. Це цікаво", - сказала італійка, яка працює на європейські інституції. Її підтримав громадянин Німеччини: "Я ніколи не бачив українських фільмів і думав, що це має бути цікавим, тому що це країна, якої, у дійсності, немає на нашій культурній мапі". Обидва побажали не називати своїх імен.

Українка Мар'яна Семеняк, працівник організації AEGEE, яка також прийшла на захід, переконана, що показом українських фільмів в центрі BOZAR "можна пишатися". "Спочатку ми переживали, чи це буде цікаво глядачу в Бельгії, але квитки повністю розпродані, і в залі не буде місця, де сісти. Українські фільми досить специфічні - у нас немає легких комедій, у нас більш важче кіно, але це те, чим живе Україна, і це те, що ми можемо показати", - сказала вона.