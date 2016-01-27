Українці вважають найбільш корумпованими судову систему і ДАІ - опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, які заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Вікторія Захожа оприлюднила на прес-конференції УНІАН.

За її словами, громадяни України 40,7% усіх основних сфер та інституцій України розглядають як надто корумповані.

«П’ятірку лідерів рейтингу найбільш корумпованих галузей очолюють Державтоінспекція та судова система, вони названі дуже корумпованими двома третинами опитаних (66%), далі йдуть – міліція (без ДАІ), прокуратура та медична система», - зазначила соціолог.

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Дослідження проводилось Київським міжнародним інститутом соціології в координації з Лейк Ресеч Партнерс та Каракоюн Стеретелджіз протягом липня-жовтня 2015 року.

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Генеральна сукупність - доросле населення України віком від 18 років, у всіх областях України та місті Києві (окрім частини Донецької та Луганської області, що не контролюється Україною, та Криму). Всього було опитано 10 тисяч осіб, у кожній області було опитано близько 400 осіб, з похибкою приблизно у 5%.