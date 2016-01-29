Щодня в Україні від ускладнень грипу та ГРВІ помирають близько 10 осіб - СЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас.

За його словами, найбільша кількість людей померла в Одеській оласті - 32 особи, у Вінницькій область - 11 осіб.

Експерт вкотре закликав українців не займатися самолікуванням, у разі появи симптомів вірусної хвороби одразу звертатися до лікарів.

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"Усі померлі не вакцинувалися проти грипу. На сьогодні в Україні проти грипу вакцинувалися близько 123 тис. осіб. Це дуже мало. У європейських країнах вакцинуються від 30% до 50%, а представники груп ризику - до 75%", - зазначив Протас.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні, 29 січня, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні кількість померлих від грипу зросла до 155 осіб. При цьому станом на 28 січня було 129 смертей від грипу.