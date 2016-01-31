Суд пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваним у сутичках під Радою
Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід одеським свободівцям Костянтину Васильцу, Глібу Громову і Олександру Станкову, яких підозрюють в організації масових заворушень у Верховної Ради 31 серпня 2015 року.
Про це повідомляє "Думская.net".
Васильцу і Громову домашній арешт замінили особистим зобов'язанням (підпискою про невиїзд), Олександру Станкову повернули заставу в розмірі 415 тисяч гривень і теж відпустили під особисте зобов'язання.
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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації сталися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу намагалися штурмувати ВР, кидали бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули четверо бійців
Колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Сиротюка разом з іншими "свободівцями" підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня. За рішенням Печерського райсуду з 4 листопада він перебуває під домашнім арештом.