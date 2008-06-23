Буш відзначив сильні лідерські якості міністра Тимошенко

Президент США Джордж БУШ подякував міністру економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ за продуктивний і ефективний діалог під час зустрічей з урядом України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки, подяка міститься в листі Дж.БУША на адресу Б.ДАНИЛИШИНА.

Зокрема, в листі Президент США відзначив сильні лідерські якості міністра і серйозні зусилля в ім`я народу України.

«Сполучені Штати і Україна побудували дружні відносини, які базуються на любові до свободи і миру. Разом ми зможемо працювати над розширенням безпеки і процвітанням за межами наших країн», - зазначив Дж.БУШ.

Нагадаємо, що державний візит Президента США Джорджа Буша до України відбувся 31 березня - 1 квітня 2008 року.