Буш відзначив сильні лідерські якості міністра Тимошенко
18:40, 23 червня 2008Суспільство
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І подякував йому за свій візит в Україну
|Богдан ДАНИЛИШИН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки, подяка міститься в листі Дж.БУША на адресу Б.ДАНИЛИШИНА.
Зокрема, в листі Президент США відзначив сильні лідерські якості міністра і серйозні зусилля в ім`я народу України.
«Сполучені Штати і Україна побудували дружні відносини, які базуються на любові до свободи і миру. Разом ми зможемо працювати над розширенням безпеки і процвітанням за межами наших країн», - зазначив Дж.БУШ.
Нагадаємо, що державний візит Президента США Джорджа Буша до України відбувся 31 березня - 1 квітня 2008 року.
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