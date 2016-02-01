В УПЦ назвали офіційну кількість єпархій та парафій

Як повідомляє центр інформації УПЦ, про це розповів предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій у своїй доповіді під час засідання Собору єпископів УПЦ, що відбулося 29 січня у Києво-Печерській лаврі.

«Українська православна церква є найбільшою за кількісними показниками організацією в Україні, об’єднує синодальні установи, єпархії, благочиння, парафії, монастирі, духовні навчальні заклади, братства, сестринства та місії. В Українській православній церкві продовжує спостерігатись позитивна тенденція до кількісного та якісного зростання», - йдеться у доповіді митрополита.

Зокрема, на 7 осіб до 90 осіб збільшилася кількість архієреїв, з них 53 - єпархіальні архієреї, 29 - вікарні архієреї, а 8 архієреїв перебувають на спокої.

На парафіях звершують своє служіння 11 976 священнослужителів.

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В усіх єпархіях Української православної церкви активно представлено чернече життя. На сьогодні в УПЦ разом зі ставропігійними монастирями налічується 247 обителей, з яких 129 чоловічих та 118 жіночих. Чернечий послух у обителях несуть 1603 ченців та 2515 черниць.

Також повідомляється, що відбулася реорганізація деяких синодальних установ УПЦ. У міжсоборний період їхня кількість зменшилась на 2 і сьогодні становить 26.

За звітний період брався час від проведення останнього Собору єпископів УПЦ, що відбувся 13 серпня 2014 року – до Собору єпископів УПЦ 29 січня 2016 року.