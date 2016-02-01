Через обстріли бойовиків КПВВ "Зайцеве" призупиняє роботу з 3 лютого

Як повідомляє прес-служба керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, сьогодні відбулася його зустріч з керівником штабу антитерористичної операції.

Після консультацій було прийнято спільне рішення про тимчасове закриття КПВВ "Зайцеве" з середи, 3 лютого.

Як пояснив голова області, останніми днями російські терористичні війська обстрілюють цей КПВВ із заборонених Мінськими угодами видів зброї, у тому числі 82-мм та 120-мм мінометів. Так, 29 січня було обстріляно пункт пропуску в районі Майорська, в результаті чого військовослужбовці дістали поранення, а техніка була посічена осколками.

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"У зв'язку з реальною загрозою для життя і здоров'я мирних жителів, з метою недопущення повторення минулорічної ситуації, коли було розстріляно пасажирський автобус у Волновасі, вирішено тимчасово призупинити роботу КПВВ "Зайцеве", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що діяльність пункту пропуску буде відновлено тільки після стабілізації ситуації і повного припинення вогню, в зону ураження якого потрапляють люди, які змушені перетинати лінію розмежування.

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