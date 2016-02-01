До парламенту внесено проект постанови про перейменування 4 міст і 160 сіл та селищ

Відповідний проект постанови №3854 було внесено до ВР 1 лютого.

Зокрема, у Донецькій області пропонується перейменувати Артемівськ на Бахмут, Артемівський район на Бахмутський район, Дзержинськ - на Торецьк, Красний Лиман - на Лиман.

Також запропоновано перейменувати Іллічівськ Одеської області на Чорноморськ.

Крім того, депутати хочуть перейменувати смт Щорськ (Дніпропетровська область) на Божедарівку, смт Кіровськ (Донецька область) - на Зарічне, а смт Чапаєве (Харківська область) - на Слобожанське.

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Також проектом постанови передбачене перейменування 157 сіл і селищ по всій країні, зокрема 41 - у Харківській, 27 - у Донецькій, 24 - у Чернігівській, 20 - у Київській, 15 - у Кіровоградській, 9 - у Житомирській, 5 - у Запорізькій, по 3 - у Луганській, Миколаївській та Черкаській, по 1 - у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Одеській, Полтавській, Тернопільській та Херсонській.

Постанова в разі її прийняття набере чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Як зазначається в пояснювальній записці, комітет ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув ці пропозиції і рекомендував прийняти їх за основу та в цілому.

Авторами документу є депутати Сергій Власенко ("Батьківщина"), Олена Ледовських, Андрій Река, Микола Федорук, Олена Бойко ("Народний фронт"), Віталій Курило, Сергій Кудлаєнко, Олександр Дехтярчук ("Блок Петра Порошенка"), Любомир Зубач, Олег Березюк ("Самопоміч") та Василь Гуляєв (група "Відродження").