На Донеччині судитимуть жінку, що інформувала "МДБ ДНР" про дислокацію сил АТО

Як повідомляє прокуратура Донецької області, встановлено, що 52-річна мешканка Слов’янського району Донецької області впродовж червня-вересня 2015 року сприяла діяльності терористичної організації "ДНР".

Жінка збирала дані про дислокацію, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції на території міст Миколаївка, Слов’янська та Артемівськ та по телефону передавала їх терористам.

Читайте такожУ Донецькій області коригувальницю "ДНР" посадили на 8,5 років

Слідчі встановили, що обвинувачувана контактувала безпосередньо з представником так званого "Міністерства державної безпеки ДНР". Зібрані інформаторкою дані у подальшому використовувались бойовиками проти органів державної влади та військових підрозділів України, які беруть участь у проведенні АТО на Донеччині.

Під час досудового розслідування жінка у скоєному зізналася та сприяла розкриттю злочину. Наразі обвинувальний акт стосовно неї скеровано до суду для розгляду по суті. Вона обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Інформаторці загрожує до 15 років позбавлення волі.