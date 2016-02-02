У Харкові зіткнулися "швидка" та пасажирський автобус, є жертви (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, аварія сталася сьогодні, 2 лютого, близько 14.40 на проспекті Тракторобудівників, 1.

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За даними поліції, водій автомобіля "швидкої" загинув на місці. Дитина у віці приблизно 8-10 років - знаходиться в реанімації. Кількість постраждалих уточнюється.

Керівник департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook уточнив, що в автомобілі швидкої медичної допомоги у момент зіткнення перебували мати з дитиною. Дитину перевозили з лікарні швидкої та невідкладної допомоги №4 у Харківську міську лікарню №16. Він зазначив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП дитина з матір'ю не постраждали, їх пересадили в автомобіль поліції і відправили в лікарню.

Сидоренко підкреслив, що крім водія «швидкої» внаслідок аварії загинув фельдшер, а також постраждало п'ять осіб.

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«Тільки що повідомили з місця трагедії - загинула і фельдшер, який знаходився в «швидкій». Не змогли відкачати. Ще п'ятеро постраждалих», - написав Сидоренко.