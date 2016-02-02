Окупанти Криму вирішили не зазивати туристів на анексований півострів

Про це він заявив у вівторок на засіданні "Ради міністрів" республіки, повідомляє Flashcrimea.com.

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"До цього моменту не треба ніяких публікацій про привабливість турпродукту, інакше до нас приїдуть 8 мільйонів чоловік, і доведеться їх в Радміні розміщувати, матраци їм ставити і ставки для купання. Кожен турист повинен отримати за свої гроші те, на що він розраховував", — сказав Аксьонов.

За словами так званого голови "Міністерства курортів і туризму республіки" Сергія Стрельбицького, схеми подачі електроенергії об'єктів курортно-туристичної сфери пройдуть узгодження найближчим часом.