Житель Волині, що збив на смерть двох дітей та втік, отримав 10 років в'язниці
У Волинській області водієві, який збив на смерть двох дітей і втік, суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, 19 жовтня 2015 року 29-річний житель села Підкормілля Любешівського району, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння за кермом свого автомобіля, перевищив дозволену швидкість руху і виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на двох малолітніх пішоходів, після чого зник з місця події.
Винуватець ДТП своєї провини не визнав і в скоєному не розкаявся.
2 лютого вироком Любешівського районного суду Волинської області чоловік визнаний винним за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху), йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.
Читайте такожУ Львові водій збив на пішохідному переході двох школярів і зник з місця ДТП
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2015 року в Любешівському районі Волинської області водій іномарки в селі Зарудчі збив двох школярів, які рухалися узбіччям дороги назустріч автомобілю, і зник з місця ДТП.
В результаті ДТП хлопчик і дівчинка (обидва 2008 р.) від отриманих травм померли в реанімаційному відділенні Любешівської центральної районної лікарні.
Водія затримали, медики констатували вміст алкоголю в крові зловмисника на рівні 2,9 проміле.