В Ужгороді поліцейський на службовому авто збив пішохода

Як повідомляє обласна прокуратура, попередньо встановлено, що ввечері 1 лютого службовий автомобіль Головного управління поліції в Закарпатській області здійснив наїзд на 31-річного пішохода.

Останній з переломом ключиці, тупою травмою черева та травмою грудної клітини був госпіталізований до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні.

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Прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч.1 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років або арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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